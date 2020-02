Man aangehouden voor huiselijk geweld

De politie kreeg zondagavond een melding dat voor een woning in de gemeente Waalwijk een vervelende ex aan de deur zou staan. Agenten zijn direct ter plaats gegaan. Een huilende vrouw met opgezwollen gezicht en een dicht oog deed uiteindelijk open. Haar kleding was met bloed besmeurd. Ze vertelde dat ze door haar ex was mishandeld. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ex had zijn scooter achtergelaten en was te voet gevlucht. In overleg met de officier van justitie is hij vanmorgen in zijn woning aangehouden. Of het slachtoffer aangifte doet is nog niet bekend, maar dat is om een vervolging in te stellen ook niet noodzakelijk. De verdachte werd al eerder op hetzelfde adres voor een soortgelijk feit aangehouden. .