Man met inbrekerswerktuigen aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs

Driebergen, Wolfheze - In de nacht van zondag 9 februari op maandag 10 februari werd in Wolfheze een 43-jarige man uit Almere aangehouden als verdachte van het rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd. Ook werden er inbrekerswerktuigen aangetroffen in de auto.