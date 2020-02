Drie verdachten aangehouden bij doorzoekingen Oss en Oijen

De politie kreeg eind vorig jaar anonieme meldingen binnen over de handel in drugs. Bij een eerste onderzoek door de teamrecherche van Oss kwamen twee verdachten in beeld. Verder onderzoek leidde naar een derde verdachte. Tijdens een gezamenlijke actie van de politie, het OM en de Belastingdienst werden vandaag vier woningen doorzocht. Daarbij zijn de drie verdachten opgepakt. In de woningen werden drugs (cocaïne, heroïne en XTC), een flinke hoeveelheid contant geld, dure merkkleding, enkele voertuigen en imitatievuurwapens gevonden en in beslag genomen.

