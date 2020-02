Verdachte autobrand Raadhuislaan Oss aangehouden

Op maandagochtend rond 07.57 uur kwam een melding binnen over een autobrand op de parkeerplaats van een bedrijf aan de Osse Raadhuislaan. Zie het uitgegeven startbericht van Burgernet: https://www.burgernet.nl/burgernet/3127310



Op de locatie hebben wij een 26-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van de brandstichting. Zijn vermoedelijke betrokkenheid kwam naar voren uit de verklaringen van getuigen. Daarnaast plaatste de man zelf via social media een filmpje van de brandstichting.

Al geruime tijd vinden er in Oss regelmatig autobranden plaats. Wij begrijpen dat er gedacht wordt dat deze man mogelijk betrokken is bij eerdere brandstichtingen in Oss. Op dit moment kunnen wij daar nog niets over aangeven. Onze recherche is een nader onderzoek gestart en neemt deze vraag daar in mee.



Iedere autobrand in Oss wordt altijd afzonderlijk onderzocht door ons onderzoeksteam. Een aantal weken geleden stelden wij hen o.a. de vraag hoe zij een onderzoek naar een autobrand in Oss aanpakken. Lees het hele artikel op: https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/28/update-onderzoek-naar-autobranden-in-oss.html.