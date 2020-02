Toename auto-inbraken in Laren en Blaricum

U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor auto’s in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, een inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. De politie benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig!