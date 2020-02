Getuigenoproep - Tas verdwenen na aanrijding met fiets

De vrouw liep met meerdere tassen over de Kruisweg naar haar auto. Toen zij het fietspad overstak, reed er een jongen op een fiets hard tegen haar aan. De vrouw liep geen letsel op, maar liet hierdoor wel haar tassen vallen. Zij raapte de spullen op die uit één van haar tassen waren gevallen. De fietser zei verder niets en vertrok. Het slachtoffer verzamelde al haar spullen en liep naar haar auto. Daar ontdekte ze dat ze een tas miste. Ze ging nog kijken of ze haar tas ergens had laten liggen, maar die bleek verdwenen.



Getuigenoproep

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen. Daarom komen we graag in contact met de fietser. Het slachtoffer gaf aan dat de jongen een muts en een rood bruine jas droeg. Hij fietste in de richting van de Van Heuven Goedhartlaan. Weet u wie die jongen is? Heeft u deze aanrijding gezien? Of heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020028120