Man aangehouden op verdenking van plaatsen handgranaat

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem informatie doorgegeven kan worden over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. M. is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-7000.



Maar mensen met informatie kunnen ook bellen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Informatie is namelijk het kapitaal van de politie. Daarom wil de politie graag met u in gesprek, zeker als het zware criminaliteit betreft. Dit gesprek is vanaf het eerste moment strikt vertrouwelijk. Weet u van een ernstig misdrijf dat heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden of hebt u hierover sterke vermoedens? Dan kunt u terecht bij het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.politie.nl/themas/team-criminele-inlichtingen.html.