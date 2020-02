Plofkraakpoging luxe horlogezaak Singel

Meerdere omwonenden belden direct naar de politie. Achter de winkelruit zit een speciaal rolluik en die overleefde de klap van het explosief. Daarom konden de plofkrakers het pand niet in.

Meerdere politie-eenheden zochten in de omgeving naar de verdachten die er op een motorscooter met twee voorwielen vandoor gingen. De verdachten waren in het zwart gekleed en opvallend was dat ze zwarte helmen droegen met rode “duivelsoortjes”.

Omdat er sprake was van een explosief, werd de directe omgeving afgezet en deed een T.E.V. (teamleider explosieven veiligheid) nader onderzoek. Op basis van zijn bevindingen is de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ter plaatse gekomen. Forensisch specialisten deden het sporenonderzoek en het rechercheonderzoek is in handen van rechercheurs van Centrum-Noord.





Veel winkels met exclusieve horloges en sieraden hebben de beveiliging van hun pand en waardevolle spullen zeer serieus genomen en daarom lukt het meestal niet om hier buit te maken. Te denken valt aan toegang via een sluisdeurensysteem, zeer degelijke rolluiken, alarmsystemen en goede bewakingscamera's. Daarnaast maakt de politie veelvuldig gebruik van beelden van particulieren in de omgeving of van de CCTR-beelden van de gemeente.

Mocht u als bewoner of voorbijganger iets verdachts zien bel dan direct 112, geef door wat u ziet en geef een signalement van de verdachten en bijzonderheden over een eventueel vluchtvoertuig. Maak foto's of filmpjes van de verdachte situatie en deel die met de politie.