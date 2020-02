Overval op woning Rijswijkseweg in Den Haag in Team West

Verder tonen we camerabeelden van een overval op een woning aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De bewoner wordt bedreigd met een vuurwapen en door meerdere mannen mishandeld. In de uitzending van vorige week toonden we beelden van een gewelddadige overval op een man op het Hobbemaplein in Den Haag. Na de uitzending van Team West kwamen er tips binnen die resulteerde in de aanhouding van een 36-jarige Hagenaar.

Westland | Diefstal autospiegels Westland

In 2019 deden tientallen inwoners uit verschillende dorpen in het Westland aangifte van diefstal van hun autospiegels. Ook in januari 2020 is er al 24 keer aangifte gedaan. Sommige mensen zijn meerdere keren gedupeerd. De spiegels worden voornamelijk gestolen van duurdere auto's. In de uitzending worden camerabeelden getoond van een man die in de nacht van 1 op 2 december aan de Henry Hudsonstraat in De Lier autospiegels wegneemt. De aangever van deze diefstal was twee weken daarvoor in de nacht van 11 op 12 november ook al slachtoffer.



Den Haag | Diefstal sieraden juwelier

Woensdag 30 oktober 2019 werd bij juwelier Lucardi aan de Spuistraat in Den Haag voor 6300,- euro aan sieraden weggenomen. Van deze diefstal worden camerabeelden getoond. Te zien is dat twee mannen uit een vitrinekast en een lade een groot aantal sieraden wegnemen. Een van de mannen stopt de sieraden onder zijn jas, waarna ze beiden de winkel verlaten.

Den Haag | Woningoverval Rijswijkseweg

Op donderdag 25 april 2019 rond 07.45 uur vond er een overval plaats in een woning aan de Rijswijkseweg in Den Haag. Het slachtoffer werd door meerdere mannen geslagen en bedreigd met een vuurwapen. Van deze mannen worden camerabeelden. Twee mannen zijn onherkenbaar gemaakt, omdat de politie weet wie dit zijn. Het slachtoffer weet nog steeds niet wat de mannen van hem wilden. Uiteindelijk is er niets buitgemaakt.



Wateringen | Zware mishandeling

Na de wielerronde van Wateringen op donderdag 1 augustus 2019 werd een 35-jarige man zwaar mishandeld. Het slachtoffer was met wat vrienden thuis nog aan het na feesten. In de nacht van donderdag op vrijdag belde een voor het slachtoffer onbekende vrouw aan en vroeg of zij bij hem in huis naar het toilet kon. Hierop liet hij haar binnen. Enige tijd later bonkte een man op het raam van het huis het slachtoffer. Het slachtoffer deed de deur open en vroeg wat er aan de hand was. Uit het niets kreeg hij een klap in zijn gezicht. Het slachtoffer wilde weten waarom de man zo agressief reageerde. Op dat moment kwamen er nog drie mannen aan. Zij sloegen hem vervolgens bewusteloos tegen de grond. Later bleek dat hij een gebroken neus en beschadigde voortanden had. De mannen kwamen uit de richting van café de Molenbar.

Den Haag | Supermarkt voor de tweede keer beschoten

Op het Lorentzplein in Den Haag is zondag 9 februari rond 02.30 uur een supermarkt beschoten. Omwonenden hadden glasgerinkel gehoord en in eerste instantie werd uitgegaan van een inbraak. Uit onderzoek is gebleken dat de supermarkt is beschoten door een onbekend persoon. Deze winkel is al eerder beschoten namelijk op woensdag 6 november 2019. Het schietincident heeft zeer waarschijnlijk plaatsgevonden in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 november.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

