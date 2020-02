Avondwinkel Dordtselaan overvallen

Het 46-jarige slachtoffer was om 20.45 uur alleen in de zaak toen een donker geklede man binnenkwam. Deze man had een vuurwapen en eiste geld van de eigenaar. Omdat het de overvaller kennelijk allemaal niet snel genoeg ging, sloeg hij de eigenaar met het vuurwapen en op een bepaald moment is er ook een schot afgegaan. De eigenaar van de avondwinkel raakte hierdoor gewond. De overvaller ging er zonder buit vandoor in de richting van het Ericaplein.