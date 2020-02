Politie vraagt hulp bij aanpak auto-inbraken

De politie houdt de drie gemeentes nauw in de gaten. Er wordt extra gesurveilleerd en verdachte auto’s of personen worden gecontroleerd. Maar we vragen ook de inwoners van deze drie plaatsen om goed op te letten. Ziet u iets verdachts, een auto of een bromfiets die rondrijdt. Mensen die ’s-nachts door de straat lopen en die u niet kent, bel dan direct 112. Heeft u informatie die u met ons wilt delen dan kan dat via:

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M