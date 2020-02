Arrestatie in onderzoek modeltreinenroof

Bureau Brabant besteedde uitgebreid aandacht aan de gewelddadige overval. Hier kun je het item nog een keer terugkijken. Heb je informatie die nog niet met ons is gedeeld, doe dat dan alsnog. Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000.