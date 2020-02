Beelden en getuigen gewapende overval gezocht

De drie daders hadden donkere ogen, waren in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts. Heb jij iets gezien in de directe omgeving van het Emopad of ergens anders, dat met deze overval te maken kan hebben? Laat het ons weten. Woon je in de buurt en heb je bewakingsbeelden die nog niet met ons gedeeld zijn? Doe dat dan alsnog. Tippen kan via 0900-8844 of online via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000.