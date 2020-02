Gewonde bij poging overval

Getuigenoproep

De verdachten gingen er vandoor richting de Haagstraat. Beide droegen donkere en gezichtsbedekkende kleding. De politie doet ter plaatse onderzoek en kijkt uit naar de verdachten. Heeft u iets gezien of meer informatie die wellicht in het belang kan zijn van het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).