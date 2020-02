Man aangehouden na vernieling en inbraak woning

Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan en zagen dat er iemand in de woning aanwezig was. Op aanroepen deed deze man de deur van de woning open. De verdachte, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden terzake vernieling en inbraak in de woning. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Dinsdag wordt hij gehoord over de feiten waar hij van verdacht wordt.