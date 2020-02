Medewerker friture gewond bij poging overval

Van de daders is helaas geen uitgebreid signalement bekend, maar mogelijk hebt u toch meer informatie over het incident. Als u rond middernacht, of daarvoor, iets verdachts gezien hebt in de omgeving van de Peterstraat of de Haagstraat in Munstergeleen, of u hebt meer informatie over de overval, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Aan verschillende panden in de omgeving van de Peterstraat en de Haagstraat hangen (bewakings)camera’s. Wanneer u mogelijk camerabeelden hebt die met het incident te maken kunnen hebben, dan wordt u ook verzocht contact op te nemen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of, wanneer u (gegarandeerd) anoniem uw informatie wilt delen, dan kunt u contact leggen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-022715.