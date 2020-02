Politie beboet meer verkeersovertreders

Vorig jaar werden 8.369.480 verkeersovertredingen vastgesteld. Dat is minder dan in 2018 toen 9.182.573 verkeersboetes werden opgelegd, onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. De daling van het aantal verkeersboetes komt door minder op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen, 7.838.782 in 2019, tegen 8.778.938 in 2018.

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 6.833.365 in 2019, tegen 7.757.803 een jaar eerder. De daling van het aantal snelheidsovertredingen kan verschillende oorzaken hebben. Het is drukker op de wegen, waardoor (te) hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen staan en trajectcontroles worden gehouden. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid.