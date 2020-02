Hennepkwekerij is ondermijnende criminaliteit

Informatie uit dat onderzoek leidde tot de verdenking dat er in het bewuste pand een hennepkwekerij was ondergebracht. De politie deed onderzoek naar de verdachten en volgde er een instap in het pand. Hierbij troffen de agenten een volledig operationele hennepkwekerij met 412 planten aan. De kwekerij was ingericht met een airco installatie en 24 zogenaamde assimilatielampen. Ook werd vastgesteld dat er sprake was van diefstal van stroom en een brandgevaarlijke situatie. Op andere locaties in Utrecht en Amsterdam werden drie verdachten gearresteerd. De politie van de eenheid Midden-Nederland kreeg hierbij assistentie van de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee.



Een van hen, een 21-jarige Utrechter, is aangehouden in verband met het vermoeden van witwassen. Hij bleek in het bezit te zijn van 4000 euro zonder daar een verklaring voor te kunnen geven. De andere verdachten, een 43-jarige inwoner van Leersum en een 51-jarige inwoner van Zeist, werden gearresteerd voor vermoedelijke betrokkenheid bij de hennepkwekerij.