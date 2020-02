Beloning uitgeloofd in onderzoek naar brandstichting

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 april 2019 werd brand gesticht in een loods aan de Spieringweg. Deze loods was onderverdeeld in bedrijfsunits, opslagunits en woonunits. Tijdens de brand die nacht lagen er meerdere mensen in de woonunits te slapen. De loods is volledig afgebrand en de schade bedraagt meerdere miljoenen euro’s. Gelukkig raakte niemand bij de brand gewond.

De politie heeft beelden van de brandstichting. Deze beelden werden eerder al vertoond in Opsporing Verzocht https://opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/item/opzet-achter-brand-die-tachtig-mensen-dupeerde/ en bij opsporingsprogramma Bureau NH.



Voor meer informatie, zie onze website: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/november/04-brandstichting.html



Heeft u informatie die de recherche kan helpen in dit onderzoek? Meldt u dit dan a.u.b. via het tipformulier -> https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2019/november/04-brandstichting.html

2019065145