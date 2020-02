Getuigenoproep straatroof

Omstreeks 21.20 uur liep een 66-jarige vrouw uit Heemskerk vanaf de Laurentiuskerk in de richting van haar auto, die even verderop langs de Anthonie Verherentstraat geparkeerd stond. De vrouw was samen met twee vriendinnen.

Toen het slachtoffer bij haar auto stond, kwam er plotseling een man achter haar staan. De man eiste geld. Hij had een groot mes bij zich, waarmee hij het slachtoffer bedreigde. De twee vriendinnen zagen dit en begonnen te gillen. Dit was vermoedelijk voor de overvaller aanleiding om er vandoor te gaan in de richting van het Zamenhof. Bij het incident raakte niemand gewond. Ook werd er niets buit gemaakt.

De dader is een man van ongeveer 20 jaar oud, met een smal postuur en een lengte van ongeveer 1,80 meter. Hij ging gekleed in donkere kleding. Ook droeg hij een witte sjaal voor zijn mond.

2020028912