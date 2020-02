Voetganger aangereden op zebrapad, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer liep rond half zeven ’s avonds vanaf de Gerrit Jan Mulderstraat richting de Mathenesserlaan om daar op kruising een zebrapad over te steken. Vanaf de Mathenesserlaan kwam er vervolgens een auto aanrijden die richting het Mathenesserplein reed. De auto kon niet op tijd stoppen en reed haar aan tijdens het oversteken. Ze liep hierbij een gecompliceerde breuk in haar scheenbeen op.

De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar de aanrijding. Het slachtoffer heeft een verkaring afgelegd, er is gekeken naar camerabeelden en we hebben een getuige gesproken. De inspanningen hebben nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. de politie is daarom dringend op zoek naar meer getuigen. Was u op 31 januari rond half zeven ’s avonds op de matheneserlaan of in de buurt daarvan en heeft u iets gezien of gehoord van de aanrijding? Meld dit dan bij de politie, dan kan via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.