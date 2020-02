Echtpaar raakt duizenden euro's kwijt aan oplichter

Wat hier is gebeurd is vermoedelijk dat het echtpaar is gebeld met een zogenoemd ‘gespoofd telefoonnummer’. Een oplichter kan dan, via een computerprogramma, zijn eigen nummer afschermen en als beller-ID (de naam en nummer dat je in je scherm ziet staan wanneer je een telefoontje krijgt) een bepaald telefoonnummer meesturen, zodat mensen denken dat ze gebeld worden door, in dit geval, de klantenservice van een bepaalde bank. Het lijkt dan of de bank belt, maar dat is niet zo.

De politie waarschuwt voor dergelijke telefoontjes. Het advies dat we geven is om altijd contact op te nemen met uw bank voor u in dergelijke praktijken meegaat. De bank doet namelijk nooit dergelijke voorstellen. Het kan wel voorkomen dat uw bank u belt als er een verdachte transactie te gebeuren staat. Dan deelt de bank mede dat uw rekening geblokkeerd wordt. Maar de bank vraagt u nooit om hier verder zelf handelingen in te verrichten en zéker niet om geld over te maken naar een kluisrekening. Wanneer dit u ook is overkomen doe dan aangifte bij de politie.