Hennepkwekerij in flatwoning

Uit onderzoek bleek dat er een heel hoog stroomverbruik was in de woning waar de politie dinsdag is binnengetreden. Uit onderzoek, samen met het netwerkbedrijf, werd vastgesteld dat er mogelijk een kwekerij in de woning kon zitten. Omdat het een flatwoning betrof en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor alle omwonenden (dat neemt de eigenaar van de kwekerij kennelijk op de koop toe), is besloten zonder toestemming van de bewoner de woning binnen te treden. Dit was mogelijk na het afgeven van een machtiging tot binnentreden door een hulpofficier van justitie.

In de woning werden 190 hennepplanten aangetroffen in een slaapkamer. Alle goederen die met de kwekerij te maken hadden zijn in beslag genomen. Het gaat dan onder andere om de hennepplanten, assimilatielampen en koolstoffilters. De elektriciteit werd illegaal buiten de meter omgeleid. Het hoeft geen uitleg dat dit soort installaties vaak op een onprofessionele manier worden aangelegd en dat het risico voor omwonenden, zeker in een flatwoning, erg hoog is. Er had bijvoorbeeld een brand kunnen ontstaan, dat is namelijk niet ongebruikelijk bij hennepkwekerijen.