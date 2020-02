Minderjarige aangehouden met twee messen op zak

Een getuige meldde bij de politie dat hij had gezien dat de betreffende jongen een groot vleesmes op straat liet vallen en het vervolgens weer bij zich stak. De alerte getuige belde hierop naar de politie en gaf het signalement en de looprichting door. De jongen kon in de Wulfaertstraat worden aangehouden door agenten. In totaal had hij twee messen bij zich die verboden zijn om bij je te dragen volgens de wet Wapens en Munitie. Om die reden is de jongen dan ook aangehouden en overgebracht naar een politiecel.

Hij is daar verhoord door rechercheurs en heeft een verklaring afgelegd. Na verhoor is de jongen weer in vrijheid gesteld. Uiteraard zijn de messen in beslag genomen en worden deze vernietigd door de politie. Er zal proces-verbaal opgemaakt worden door de agenten en door de Officier van Justitie wordt vervolgens de verdere afhandeling van deze zaak bepaald.