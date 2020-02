Verdachte van heling aangehouden op school

Alerte getuigen belden de politie omdat zij er voor 100% van overtuigd waren dat de scooter waar deze verdachte op reed van diefstal afkomstig was. De scooter zou toebehoren aan een vriend van de getuigen. Zij herkenden het voertuig, ondanks het feit dat de scooter in een andere kleur was overgespoten. Eén van de getuigen had een sleutel bij zich die paste op de scooter. Na overleg met de Officier van Justitie besliste deze dat de verdachte kon worden aangehouden.

Agenten zijn in de school op zoek gegaan naar de betreffende 16-jarige leerling (afkomstig uit Roosendaal). Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar mag hij vandaag een verklaring afleggen over het feit dat hem ten laste wordt gelegd.