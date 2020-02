Woninginbraken, oplichting en phishing in Bureau Brabant

Een brutale vorm van telefonische oplichting waarvan een echtpaar in Bergen op Zoom het slachtoffer is geworden. Zij meenden geld over te maken naar de Belasting. In werkelijkheid was dat de bankrekening van een geraffineerde oplichter. Een 65-jarige man uit Bergen op Zoom werd op donderdag 3 oktober 2019 gebeld door een man die zich uitgaf als medewerker van de Belastingtelefoon. Hij vertelde de aangever dat er per direct een nog openstaande vordering van inkomstenbelasting betaald moest worden, inclusief een boete. Daarbij werd gedreigd met een deurwaarder. Het slachtoffer en zijn vrouw hebben enkele duizenden euro’s naar de oplichter overgemaakt. We hebben beelden van een man die een groot bedrag van die rekening pint. Wie herkent de persoon die geld opneemt?