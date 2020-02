Getuigen van overval op friture gezocht

Dreiging met wapen

Onder dreiging van een wapen wist de overvaller een nog onbekend geldbedrag buit te maken. De verdachte ging er te voet in de richting van de Odasingel vandoor. Het signalement van de verdachte is als volgt: licht getint, ongeveer 1.70 meter lang en zo’n 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas en zijn mond was bedekt met een doek.

Getuigen

Heeft u iets gezien? Heeft u een aan het signalement gelijkend persoon in de omgeving van de Odasingel gezien? Of heeft u mogelijk meer informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).