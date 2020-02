Politie neemt kinderporno in beslag op zes plaatsen

In Wessem, Roermond, Lomm, Kerkrade, Heerlen en Maastricht troffen de zedenrechercheurs kinderporno aan op gegevensdragers. Alle gegevensdragers zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De eigenaren van de spullen die in beslag zijn genomen, worden gehoord.



Wat is kinderporno en wat doet de politie?

De politie in Limburg heeft (zoals elke politie-eenheid) een eigen team dat zich bezighoudt met de bestrijding van kinderporno. Dit team heet TBKK: Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme. In Nederland zijn er 10 TBKK’s werkzaam plus een TBKK van de Landelijke Eenheid. De (kinderporno)rechercheurs van het TBKK draaien de onderzoeken naar kinderporno onder leiding van een officier van justitie. In deze onderzoeken worden zowel daders als slachtoffers opgespoord. De rechercheurs proberen de slachtoffers op de afbeeldingen te identificeren én deze slachtoffers uit hun benarde situatie te halen.

Teamleider Andre Reina van het TBKK in Limburg: “Met kinderporno worden afbeeldingen of video’s bedoeld waarin het seksueel misbruik van (een) minderjarige(n) is vastgelegd. Maar ook ontuchtige handelingen van kinderen bij zichzelf of het poseren van naakte kinderen kan als kinderporno worden aangemerkt”.

Het bekijken, verspreiden, tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of in voorraad hebben van kinderporno is strafbaar.

Het opsporen van criminaliteit rondom kinderpornografie is een taak van de politie. “We benadrukken om dus niet zelf actief op zoek naar kinderporno met als doel de politie te helpen: daarbij loopt u namelijk de kans dat u zélf onderwerp wordt van een politieonderzoek. Ook kan het zijn dat u onze lopende onderzoeken hiermee verstoort”.



Wat kan ik doen als ik kinderporno tegenkom?

U kunt op verschillende manieren melding of aangifte doen van kinderporno.



* Leest u op een forum dat personen kinderporno uitwisselen of merkt u dat personen minderjarigen seksueel benaderen bijvoorbeeld via een chatsite of via een webcam? Dan kunt u deze informatie delen via het meldformulier van het Meldpunt Kinderporno op internet -> Meldpunt kinderporno

* Wanneer u een vermoeden heeft van actueel misbruik van een minderjarige (bijvoorbeeld in het geval van webcamseks) en het slachtoffer en/of de locatie is bekend, maak dan s.v.p. altijd melding via telefoonnummer: 1-1-2. Zijn het slachtoffer en locatie niet bekend bij u, belt u dan met telefoonnummer: 0900-8844.



Meer informatie over wat de politie doet ter bestrijding van kinderporno kunt u vinden op onze website -> bestrijding kinderporno