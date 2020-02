Tweede aanhouding voor gewelddadige straatroof

Heerlen - Donderdag 16 mei werd een vrouw op klaarlichte dag slachtoffer van een gewelddadige beroving. In de hoop tips te ontvangen over de identiteit van de verdachten zijn in juni beelden van deze straatroof vrijgegeven. Deze zijn veelvuldig gedeeld en bekeken. Daarnaast kreeg de zaak ook aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dankzij de vele tips kon in november een eerste verdachte worden aangehouden in deze zaak. Afgelopen vrijdag werd de tweede verdachte aangehouden.