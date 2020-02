Vijf aanhoudingen en grote hoeveelheid drugs in Pandora onderzoek

In een woning in de Smeliënkamp in Blerick heeft de politie de hoofdverdachte in een afpersingsonderzoek aangehouden. Twee medebewoners, een man en een vrouw, van deze hoofdverdachte zijn eveneens aangehouden op verdenking van de aanwezigheid van verdovende middelen. In de woning trof de politie 7,5 kg amfetamine en 2,5 kg XTC tabletten aan. Ook werd een geldbedrag van 1700 euro in beslag genomen.

Afpersing

In een woning in het Vastenavondkamp werd de bewoonster aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de afpersingszaak. In deze woning trof de politie een hoeveelheid hennep aan. In een woning in Reuver werd de bewoner aangehouden, eveneens op verdenking van betrokkenheid bij de afpersing. Alle vijf de verdachten worden in verzekering gesteld. Het onderzoek gaat door.

Aankoop telefoons met vals geld

In de zomer van 2019 startte de politie een onderzoek na een afpersingszaak waarbij een jongen werd gedwongen om geld van zijn rekening te halen. Het onderzoek leidde naar de vandaag aangehouden verdachten. Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachten vals geld gebruikten om via internet telefoons te kopen. In totaal hebben twaalf benadeelden bij de politie aangifte gedaan van het ontvangen van vals geld voor hun telefoon die ze via internet hadden verkocht. De gedupeerden wonen in Brabant en Limburg. De politie verdenkt de hoofdverdachte, de vrouw uit het Vastenavondkamp en de man uit Reuver van betrokkenheid bij de bedreiging en de aankopen met vals geld.

Oproep aan gedupeerden om zich te melden

De politie sluit niet uit dat er meerdere personen slachtoffer zijn geworden van de werkwijze van deze verdachten. De oproep aan gedupeerden, die hun telefoon via internet te koop hebben aangeboden en vals geld ontvingen als betaling, is dan ook, dit alsnog te melden. De politie is bereikbaar via 0900-8844.

Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp. Naast onderzoek door de politie is het belangrijk dat wijkbewoners verdachte situaties melden. Het doen van melding of aangifte loont!