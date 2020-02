Aangehouden met auto vol inbrekerswerktuigen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 10.30 uur op de A58 een huurauto. De twee inzittenden, mannen van 41 en 46 jaar oud, waren volgens eigen verklaring net geland in Eindhoven en onderweg naar Antwerpen. Ze gaven toestemming om de auto te doorzoeken en daarbij vonden de agenten achter de bestuurdersstoel in een plastic tas inbrekerswerktuigen, zoals een schroevendraaier, blikschaar, een hamer en een dopsleutel. De twee reiskoffers van de mannen waren gevuld met een minimale hoeveelheid kleding. In de koffers bevonden zich vooral autosleutels van diverse merken en apparatuur die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om autosleutels uit te lezen. Met de uitgelezen sleutels kunnen vervolgens auto’s gemanipuleerd worden. Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Goirle is het niet toegestaan om inbrekerswerktuig voor handen te hebben. De mannen zijn daarop aangehouden en naar het bureau gebracht. Alle goederen zijn in beslag genomen.