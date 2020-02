Boete voor vervoer lachgas

De bestelauto van de Hagenaar reed omstreeks 02.00 uur op de A4 toen hij van medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid het teken ‘volgen’ kreeg. Bij de daaropvolgende controle zagen de agenten dat in de laadruimte van de bestelauto een aantal flessen met lachgas lagen, in totaal 22 kilo. Eén fles was leeg. die was waarschijnlijk net leeg gelopen want de fles was nog bevroren.