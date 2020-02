Twee veroordeelden met lange straffen aangehouden

Het Fugitive Active Search Team (FastNL) is onder het gezag van het Landelijk Parket een onderzoek naar de twee mannen gestart. De 30-jarige man is veroordeeld voor onder andere vuurwapenbezit en het voorhanden hebben van explosieven. Hij is na samenwerking met politiecollega’s van de eenheid Oost-Brabant en leden van het FastNL door een Aanhoudings- en Arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies in een Amsterdams hotel aangehouden.

De man die in Tilburg door FastNL is aangehouden is in België veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet. Nederland heeft de Belgische veroordeling overgenomen en de man mag in Nederland zijn straf uitzitten. Beide mannen zijn overgebracht naar penitentiaire inrichting gebracht om hun straf uit te zitten.