Onderzoek ontploffing postpakket

Een medewerker hoorde een raar geluid in het postpakket, waarna een knal volgde. De aanwezigen in het pand zijn meteen volgens protocol naar buiten gegaan. De medewerkers zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw. Het is nog onduidelijk wat de schade is . Uit voorzorg is de omgeving afgezet, dit kan enige hinder voor de omliggende bedrijven opleveren. De EODD verwacht rond 11 uur ter plaatse te zijn voor onderzoek.