Overvaller slaat voor derde keer toe

Was u getuige van de overval van gisteravond, of van een van de eerdere genoemde overvallen? Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Wij horen u graag! U kunt bellen met 0900-8844. Anoniem uw tip melden kan ook, via M op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.