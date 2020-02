Politie is onderzoek gestart naar spoofing

Deze criminelen troggelen geld af via de telefoon en op een manier die in korte tijd populair is geworden en voor hoge schadebedragen zorgt. Caroline: “Dat is ook de reden dat we hier nu voor waarschuwen. We willen dat mensen zich bewust worden van het bestaan van deze vorm van oplichting, voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden en de werkwijze van de criminelen verstoren.” Het onderzoek is in volle gang.