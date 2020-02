Drugslab en drugs met straatwaarde van ongeveer 4 miljoen aangetroffen

Tips

Oplettende melders hebben de politie getipt over mogelijk criminele activiteiten in de boerderij aan de Wirdsterterp in Wanswert. De politie is op basis van deze tips een onderzoek begonnen en heeft besloten om in de nacht van 12 op 13 februari het pand binnen te treden. In de woning werd een drugslab aangetroffen waar vermoedelijk op grote schaal methamfetamine werd geproduceerd. In een nabijgelegen gebouw werd daarnaast nog een synthetisch drugslab in aanbouw aangetroffen. Ook is er een grote hoeveelheid eindproduct van een synthetische drug aangetroffen, het gaat vermoedelijk om methamfetamine met een straatwaarde van rond de 4 miljoen euro.

Onderzoek

Vannacht is het pand bewaakt zodat er bij daglicht onderzoek gedaan kon worden. Vandaag wordt het laboratorium ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. Het politieonderzoek gaat uiteraard door. Heeft u in de omgeving van de Wirdsterterp in Wanswert verdachte situaties gezien? Bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen? Of heeft u andere informatie of tips die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zoals deze vormen een groot risico. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. De aanpak van deze drugslabs heeft dan ook prioriteit, niet alleen voor de politie maar ook voor het Openbaar Ministerie en de noordelijke gemeenten. Drugslabs kunnen zich overal bevinden; niet alleen op het platteland zoals hier, maar ook in een grote stad, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: