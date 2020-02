Pieren bij storm verboden toegang

Al in 2005 spraken de Burgemeester van Velsen, de IJmuider Reddingsbrigade en Rijkswaterstaat af dat bij een windkrachtverwachting van windkracht 6 of meer de pieren met slagbomen worden afgesloten. Op deze slagbomen zijn borden ‘Verboden Toegang’ aangebracht. Bovendien wordt een rode vlag gehesen. Mensen die onder het hek door gaan bevinden zich op dat moment op verboden terrein en zijn strafbaar. Een verbodsbepaling die dit regelt werd opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gezien de gevaarzetting is de boete in dit geval hoger dan bij andere gevallen van een toegangsverbod. De hoogte van de boete wordt het Openbaar Ministerie bepaald.