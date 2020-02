Politie zoekt getuigen mishandeling

Rond 14.00 uur fietste het 17-jarige slachtoffer op het fietspad tussen de Uitspanning en de Kluut. Toen hij door de fietstunnel reed zag hij een groep jongens staan. Eén van de jongens blokkeerde de weg. Hierdoor werd het slachtoffer ingesloten door de groep en kreeg hij een klap. Toen het slachtoffer vroeg waarom hij werd geslagen kreeg hij meerdere vuistslagen in zijn gezicht. Hierna zijn de jongens mogelijk in de richting van de Uitspanning vertrokken.

Het slachtoffer kon een signalement geven van twee jongens:

Jongen 1:

Donkere huidskleur

Normaal postuur

Tussen de 1.75m en 1.80m lang

Zwart kroes haar

Droeg een zwarte jas met capuchon en een trainingsbroek

Jongen 2:

Donkere huidskleur

Normaal postuur

Tussen de 1.70m en 1.75m lang

Zwart opgeschoren haar

Droeg een beugel

Had een zwarte gewatteerde jas aan en een trainingsbroek

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie over deze mishandeling? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2020028606