Bombrief ontbrand bij bedrijf aan de Bijlmerdreef

Tijdens het openen van de brief is deze tot ontbranding gekomen. Hierbij heeft een medewerker van het bedrijf rook ingeademd. De medewerker is nagekeken door de ambulancedienst en heeft gelukkig geen verwondingen of letsel opgelopen.

De recherche stelt in samenwerking met Forensische Opsporing een onderzoek in naar de herkomst van de brief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse geweest voor nader onderzoek, maar trof geen explosieven aan.