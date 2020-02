Straatrover aangehouden

De verdachte had via Marktplaats een afspraak gemaakt voor de koop van een telefoon. De afspraak was dat de twee potentiele kopers en verkopers elkaar zouden ontmoeten op het Amelandseplein in Rotterdam. Toen de verkopers daar aankwamen ontstond er eerst een gesprek over de koop van de telefoon, op het moment dat de koop rond leek, trok een van verdachten een vuurwapen uit zijn zak en zette het op het hoofd van de verkoper. Hij griste de telefoon uit zijn handen en sloeg op de vlucht.

Het onderzoek leidde al snel naar een 14-jarige verdachte. Hij is dinsdagavond aangehouden door de politie. bij de doorzoeking in de woning waar hij verblijft zijn twee vuurwapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen. De 14-jarige verdachte zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.