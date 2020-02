40 kilo speed aangetroffen tijdens integrale controle

Toen ze een woning in de Freesiastraat controleerden op mogelijke illegale bewoning, troffen ze in het huis een groot aantal pakketten met drugs aan. In de pakketten zit vermoedelijk speed (straattaal voor amfetamine). Na weging op het politiebureau bleek het te gaan om ruim 40 kilo. Na het aantreffen van de drugs zijn twee mannen die in de woning aanwezig waren aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Oosterhout en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De drugs zijn inbeslaggenomen. Ook nam de politie diverse spullen om speed te kunnen fabriceren, een mes en een patroonhouder in beslag.