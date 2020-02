Drie verdachten van heling en witwassen aangehouden

Een verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is zaterdagmiddag rond 17.00 uur aangehouden in een woning op De Bunders in Prinsenbeek. Er was geprobeerd om de man aan te houden in verband met een mogelijk gestolen voertuig, maar hij wist zich te onttrekken aan de aanhouding en vluchtte weg via de achterzijde van de woning. De man probeerde weg te komen via de schutting, maar agenten kregen de man naar de grond en konden hem aanhouden.

Uit controle bleek ook nog dat de man nog een gevangenisstraf uit moest zitten in Nederland. Hij zit momenteel vast in het politiecellencomplex in Nederland.