Duo in auto aangehouden met drugs en wapens

Rond 23.00 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een verdachte auto met twee inzittenden. De auto en het tweetal had de aandacht getrokken van een alerte getuige, welke onmiddellijk de politie waarschuwde. Agenten troffen in de auto twee mannen aan, die een joint zaten te roken. Bij onderzoek in de auto vonden zij zo'n vijftig gram hennep. Het tweetal werd aangehouden. Het gaat om twee mannen, beiden 22 jaar. Een van hen woont in Axel, van de andere man is de woonplaats nog niet bekend.