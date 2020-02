Twee aanhoudingen in onderzoek datingapps

Het kan ook zijn dat je zelf in de afgelopen periode hiervan slachtoffer bent geworden, maar je tot nu toe niet hebt gemeld uit angst of schaamte. Als dat zo is roepen we je op om alsnog contact met ons te zoeken, we gaan discreet met jouw informatie om. Mogelijk kan jouw informatie helpen om ook deze zaak op te lossen. Je kunt ons bellen via 0900-8844, of als je anoniem wilt blijven bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kun je terecht bij Roze in Blauw via 088-1691234.