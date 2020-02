JADS en Politie Oost-Brabant werken samen aan data-gedreven concepten en technologie

In dat convenant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd en wordt een breed en langdurig partnership aangegaan, waarmee slimmer gewerkt kan worden aan data-gedreven oplossingen en technologie. De politie Oost-Brabant heeft bijvoorbeeld een grote behoefte aan kennis van digitalisering, zoals artificial intelligence en big data, om politieoperaties slimmer, efficiënter en betekenisvoller te maken. “De samenwerking met JADS biedt de politie toegang tot talent en partners in het JADS ecosysteem, en tot kennis over data science. Data science kan bijdragen aan het oplossen van de grote uitdagingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid”, zegt Wilbert Paulissen, politiechef van de eenheid Oost-Brabant.

“Voor JADS is een samenwerking met de Politie Oost-Brabant zeer interessant omdat wij de academische wereld hiermee verbinden met de problemen van onze moderne samenleving op het gebeid van criminaliteitsbestrijding en veiligheid”, zegt Peter de Kock, Professor of Practice Data science in Crime & Safety bij JADS. “Bij concrete voorbeelden van samenwerking die onder dit convenant kunnen plaatsvinden, moet je bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van algoritmes die waarde halen uit processen verbaal, maar ook aan het gezamenlijk oplossen van coldcases”, aldus De Kock.

Het convenant heeft een duur van 5 jaar en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2019. Het is de ambitie van beide partijen om met deze samenwerking een actieve bijdrage te leveren binnen het domein van Data science in Crime and Safety.

Moorddata

Een van de concrete samenwerkingen die tussen de Politie Oost-Brabant en JADS zijn geïnitieerd, is de inzet van studenten in een Master Thesis Circle met als onderwerp “Moorddata”.

Een Master Thesis Circle bestaat uit drie studenten van verschillende afstudeerrichtingen (Data engineering, data mining en data entrepreneurship) die het onderzoek voor hun afstudeerthesis in onderlinge samenhang uitvoeren. In het onderzoek worden op basis van open bronnen de gegevens van 100 moorden onderzocht met data-science-technieken. De politie hoopt vervolgens deze technieken door te ontwikkelen en te kunnen gebruiken op afgeschermde politiegegevens.

De bedoeling is de samenwerking in de toekomst verder te laten groeien op basis van projecten en deelname aan activiteiten vanuit JADS, zoals de Den Bosch Data Week.