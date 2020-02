Aanhouding voor de handel in verdovende middelen via Telegram

Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte zijn nog eens zeven XTC-pillen, een gripzakje cocaïne, een mes, drie boksringen en een vals briefje van 50 euro in beslag genomen. Ook de auto van de verdachte is in beslag genomen. Bij een doorzoeking in een woning in Groningen waar de verdachte regelmatig verbleef, is nog een klein tasje met ongeveer honderd XTC-pillen en verschillende gripzakjes met kleine hoeveelheden MDMA-poeder, amfetamine en cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is dinsdag 11 februari weer op vrije voeten gesteld. Hij zal zich binnenkort voor de rechter moten verantwoorden voor het bezit en de handel in verdovende middelen.