Europese politiechefs: techbedrijven, pak online kindermisbruik aan

Er is volgens de NCA een directe link tussen overtreders die materiaal van kindermisbruik online bekijken en het later zelf misbruiken van kinderen. Met slechts drie keer klikken op internet vonden NCA-onderzoekers via veelgebruikte zoekmachines al materiaal van kindermisbruik. ‘Het ‘open web’ kent wat dat betreft geen barrières’, aldus de NCA, die naar eigen zeggen een toename ziet in schaal, complexiteit en ernst van online kindermisbruik. ‘In de ergste gevallen sporen de misbruikers elkaar aan om steeds ergere vormen van misbruik te plegen bij kinderen in hun omgeving’, meldt de NCA in de verklaring.