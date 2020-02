Tieners op heterdaad aangehouden na straatroof

Rond kwart voor tien kregen we de melding dat een 15-jarige jongen van zijn fiets was beroofd door drie jongens. De verdachten hadden het slachtoffer bedreigd met een mes en waren er vandoor gegaan met zijn fiets. We startten direct een onderzoek en vonden de fiets voor een supermarkt aan de Stoepemaheerd. Dankzij de aangifte en getuigenverklaringen konden we kort daarop een 15-jarige, 16-jarige en een 17-jarige aanhouden. Twee werden in de wijk aangehouden en één van hen hebben we uit de lijnbus gehaald.