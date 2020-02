Ontslag voor politiemedewerker

Onderzoek

Het onderzoek naar deze medewerker startte eind september 2019 naar aanleiding van een melding bij de eenheidsleiding Noord-Holland van grensoverschrijdend gedrag.



Integriteit

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag zorgvuldig en straft waar het moet.



Hoe werkt een intern onderzoek bij de politie?

Klik deze infographic aan.